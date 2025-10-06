Η ανακοίνωση του αεροδρομίου της Ρόδου που προκαλεί ερωτήματα (Εικόνα)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίσημη ανακοίνωση του αεροδρομίου «Διαγόρας» στη Ρόδο, καθώς σύμφωνα με αυτήν, το αεροδρόμιο πρόκειται να παραμείνει κλειστό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένης της εορταστικής περιόδου αυτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η είδηση έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων από πολίτες και επαγγελματίες του τουρισμού που κάνουν λόγο για απαράδεκτο χρονισμό, δεδομένου ότι η Ρόδος αποτελεί έναν από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία κοινοποιήθηκε στα αγγλικά, αναφέρεται:

«Ρόδος: Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025 και από τις 13 Ιανουαρίου 2026 έως τις 18 Μαρτίου 2026, για 24 ώρες — από τις 18:01 κάθε Τρίτη έως τις 17:59 κάθε Τετάρτη.

Επίσης, θα παραμείνει κλειστό στις 30 Δεκεμβρίου 2025 και στις 24 Μαρτίου 2026»

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και αντίστοιχες περιόδους κλεισίματος για άλλα αεροδρόμια, όπως αυτά της Ζακύνθου, της Σαντορίνης, της Σάμου, της Μυτιλήνης, της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας και της Μυκόνου, προφανώς λόγω εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισης υποδομών.

Ωστόσο, στη Ρόδο, το γεγονός ότι το αεροδρόμιο θα είναι εκτός λειτουργίας για συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στην εορταστική περίοδο έχει προκαλέσει ανησυχία και απορίες, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν όχι μόνο οι κάτοικοι του νησιού αλλά και η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Μάλιστα πολίτης καταγγέλλει ότι: «μπήκα να να κλείσω με την αεροπορική εταιρεία την πτήση μου και μετά αναγκάστηκα να την ακυρώσω καθώς δεν είχε ενημερωθεί η αεροπορική για το αεροδρόμιο το οποίο θα είναι κλειστό», υποστηρίζει.

Πολλοί πολίτες στα κοινωνικά δίκτυα αναρωτιούνται γιατί οι εργασίες προγραμματίστηκαν μέσα στις πιο ευαίσθητες ημερομηνίες, ενώ ζητούν από τις αρχές και τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να προχωρήσουν σε επίσημη διευκρίνιση για τους λόγους και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μας διαβεβαίωσαν ότι καμία πτήση δεν επηρεάζεται καθώς δεν είναι διάστημα αιχμής και κλείνει πάντα το μισό αεροδρόμιο την χειμερινή περίοδο. Επίσης ακολουθείται το ίδιο διαδικαστικό όπως και πέρσι για τις προγραμματισμένες εργασίες στο αεροδρόμιο του «Διαγορα».