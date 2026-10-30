Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Hellenic Train από τους εργαζόμενους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις απολύσεις, αλλά και την ανησυχία τους για τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να απασχολούν τον κλάδο.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρέθηκαν οι απολύσεις 62 εργαζομένων στην ειδικότητα της εξυπηρέτησης πελατών (customer care), οι συνθήκες εργασίας, καθώς και η κατάσταση των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μηχανοστάσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι έθεσαν, παράλληλα, ζητήματα που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας, τον κατακερματισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών.

«Η ασφάλεια δεν είναι κόστος, η δικαιοσύνη δεν είναι παραχώρηση, ο διάλογος δεν είναι επιλογή της διοίκησης, αλλά θεσμική υποχρέωση», ήταν το μήνυμα που αναδείχθηκε στο πλαίσιο της κινητοποίησης.

Οι απολύσεις και τα ζητήματα ασφάλειας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόφαση για την απόλυση 62 εργαζομένων στην εξυπηρέτηση πελατών, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους και να ζητούν την αντιμετώπιση των εργασιακών ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνθήκες στα μηχανοστάσια, καθώς, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, υπάρχουν εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Οι εργαζόμενοι έθεσαν ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών και την ανάγκη αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της προστασίας όσων εργάζονται καθημερινά στον σιδηρόδρομο.

Στη συγκέντρωση τέθηκε επίσης το ζήτημα της εφαρμογής και της λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας, με αναφορές στην ανάγκη να διασφαλίζεται ένα ενιαίο και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στις σιδηροδρομικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προβληματισμοί για τον κατακερματισμό του σιδηροδρόμου

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε αφορά την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό του σιδηροδρομικού τομέα, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν προβληματισμούς για τις συνέπειες αυτού του μοντέλου στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά και για το κατά πόσο διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών και του προσωπικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά και στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, με τους εργαζόμενους να αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας ως βασικής προϋπόθεσης για τη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η διεθνής διάσταση της κινητοποίησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε, παράλληλα, σε μια ημέρα με διεθνή διάσταση για τους εργαζόμενους στις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίοι κινητοποιούνται με αίτημα να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις πλοίων από εμπόλεμες ζώνες.

Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκε και η ευρύτερη διάσταση των διεκδικήσεων των εργαζομένων στις μεταφορές, με έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν έξω από την Hellenic Train έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τη διοίκηση, ζητώντας να δοθεί απάντηση στα ζητήματα που θέτουν και να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο.