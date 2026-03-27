Hellenic Train: Καθυστέρηση στο δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη

Εκατοντάδες επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Οινόης η αμαξοστοιχία της Hellenic Train με αριθμό 56, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Με καθυστέρηση ξεκίνησε το τραίνο από την Αθήνα, ενώ λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε βλάβη λίγο πριν από την Οινόη.

Στην αμαξοστοιχία έχουν εγκλωβιστεί εδώ και ώρα περισσότεροι από 400 επιβάτες, χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση από την Hellenic Train για τον χρόνο αναμονής.