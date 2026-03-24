Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, η οποία είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης, 24 Μαρτίου σε εκκλησία και αποθήκη επί της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση τηςHellenic Train.

Παράλληλα, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του Προαστιακού σιδηρόδρομου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.