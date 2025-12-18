Hellenic Train: Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο

Με ανακοίνωση της η Hellenic Train τόνισε ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά» αναφέρει η ανακοίνωση.