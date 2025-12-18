Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Hellenic Train: Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με ανακοίνωση της η Hellenic Train τόνισε ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά» αναφέρει η ανακοίνωση.

