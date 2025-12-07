Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισας-Λειανοκλαδίου-Λάρισας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, από σήμερα Κυριακή 7/12/2025 όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποψινών IC 56 και IC 57.

