Κακοκαιρία Byron: Κλειστή η Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεγάλο μέρος της χώρας μας με τα φαινόμενα να είναι έντονα τα επόμενα 24ωρα.

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για εννέα περιοχές της χώρας, ενώ, συναγερμός έχει σημάνει και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες ξεκίνησαν σε πολλές περιοχές της Αττικής με τον όγκο του νερού που έπεσε να είναι πολύ μεγάλο και τους πολίτες να προσπαθούν να προφυλαχτούν από την βροχή.

Μάλιστα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παράλληλα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.