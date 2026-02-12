Γύθειο: Αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά – Βρέθηκε το καΐκι και το τηλέφωνο του

Το θρίλερ της εξαφάνισης του 60χρονου ψαρά από το Γύθειο συνεχίζεται για 3η μέρα με τις αρχές να εντοπίζουν το καΐκι και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 60χρονος είχε βγει για ψάρεμα το απόγευμα της Τρίτης (10/2). Λίγη ώρα αργότερα, η βάρκα του εντοπίστηκε χωρίς τον ίδιο, με τα προσωπικά του αντικείμενα να βρίσκονται μέσα στο σκάφος.

Άνθρωποι από το φιλικό του περιβάλλον τον περιγράφουν ως έναν άξιο επαγγελματία που αγαπά ιδιαίτερα τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή στις έρευνες συμμετέχει και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Λακωνίας, η οποία προετοιμάζει νέο κύκλο επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΔ Λακωνίας, Ιωάννης Κληροδέτης, «το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 17:00, ενημερωθήκαμε από το Λιμεναρχείο για αγνοούμενο ψαρά. Το καΐκι του είχε προσαράξει στα βράχια και ο ίδιος δεν βρισκόταν μέσα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο ήταν στο σκάφος, γεγονός που έδειχνε ότι κάτι είχε συμβεί.

Τρεις ημέρες μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να αγνοεί τι έχει συμβεί και αν βρίσκεται εν ζωή.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με νέες παράκτιες έρευνες σε βραχώδεις και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ προγραμματίζεται έλεγχος του σκάφους από δύτες.