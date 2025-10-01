Γυναικοκτονία στον Βόλο: «40 ημέρες χωρίς εσένα, τίποτα δεν έχει νόημα» – Η σπαρακτική ανάρτηση για την 36χρονη

Έχουν περάσει 40 ημέρες από την γυναικοκτονία που σημειώθηκε στον Βόλο, όταν ο 40χρονος σκότωσε στην είσοδο της πολυκατοικίας τους την 36χρονη γυναίκα του.

Η ξαδέλφη του θύματος προχώρησε σήμερα, Τετάρτη (01/10) σε ανάρτηση στα social media για τον θάνατο της 36χρονης. «Τίποτα δεν έχει νόημα χωρίς εσένα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση

40 μέρες χωρίς εσένα μωρό μου… 40 μέρες πέρασαν και ούτε σε κοιτάμε, ούτε ακούμε τη φωνή σου… μας λείπουν τα πάντα σε σένα, ο κόσμος έχει φύγει, τίποτα δεν έχει νόημα χωρίς εσένα… Δεν έχω λόγια να περιγράψω λίγο πόνο που μας άφησες δεν θέλω να πιστέψω ότι έφυγες τόσο νωρίς.

Το χρονικό της δολοφονίας στον Βόλο

Το ζευγάρι τσακωνόταν στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κωσταντά στον Βόλο, όταν ο 40χρονος οικοδόμος άρπαξε το εργαλείο ψησίματος και μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα στο λαιμό και την πλάτη.

Η 36χρονη, τραυματισμένη, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης την ακολούθησε. Τα παιδιά του ζευγαριού, αυτόπτες μάρτυρες της φρικτής σκηνής, είδαν τη μητέρα τους αιμόφυρτη και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ενημέρωσε τους αστυνομικούς, βρίσκοντάς τους σε κατάσταση σοκ.