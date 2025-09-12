Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Φταίνε και οι δύο, μας άφησαν στους δρόμους, δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα», δήλωσε η 18χρονη κόρη

Η 18χρονη Αναστασία, μεγαλύτερη κόρη του «ζευγαριού» στον Βόλο, μίλησε για τη δολοφονία της μητέρας της, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Αύγουστο. Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, ενώ τα τρία τους παιδιά βρίσκονταν κοντά όταν έφτασε η ΕΛΑΣ.

Η Αναστασία δήλωσε στο Live News πως, «φταίνε και οι δύο για εμένα. Μας άφησαν στους δρόμους, δεν μας σκέφτηκαν καθόλου». Εξήγησε ότι η μητέρα της είχε σχέση και ο πατέρας της ζήλεψε, κάτι που οδήγησε στον καβγά και στη διάλυση της οικογένειας: «Αυτός ο άνθρωπος μιλούσε με τη μητέρα μου, νομίζω είχαν καιρό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ψέματα, είχαν καιρό… Μας μπήκε στη μέση και μας χάλασε όλη την οικογένεια».

Σημείωσε πως ο πατέρας της αγαπούσε πολύ τη μητέρα της: «Για να το έκανε αυτό ζήλεψε, την αγαπούσε. Πήγαιναν για ρούχα μαζί, διακοπές και μαζί μας. Και η μητέρα μου τον αγαπούσε πάρα πολύ, άσε που έκανε αυτό το λάθος».

Η 18χρονη αποκάλυψε ότι πριν τη δολοφονία είχαν πάει διακοπές και όλα φαινόταν φυσιολογικά, ενώ οι καβγάδες ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που είδε ο πατέρας στο κινητό της μητέρας της.

Σχετικά με τη μέρα του εγκλήματος, περιέγραψε: «Με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και είπε “έλα γρήγορα έγινε αυτό, αυτό”. Πήγα και είδα τα πάντα. Μου λέει “ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά”. Αυτές τις φωνές τις έχω ακόμα στο κινητό μου».

Η Αναστασία ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας της την πήρε τηλέφωνο ενώ κρυβόταν σε οικόπεδο, λέγοντας «δεν το ήθελα, δεν ήθελα να το κάνω αυτό». Πρόσθεσε πως αυτή ήταν η μοναδική φορά που μίλησε μαζί του και δεν είναι σίγουρη αν θέλει να τον επισκεφθεί στη φυλακή: «Δεν ξέρω αν θέλω να πάω να τον δω. Θέλω πάρα πολύ αλλά μακάρι να ήταν και η μητέρα μου μπροστά».

Η 18χρονη τόνισε ότι ποτέ δεν είχε βιώσει βία από τον πατέρα της: «Ο μπαμπάς δεν μας χτύπησε ποτέ, ούτε τη μητέρα μου. Δεν το είδα ποτέ στη ζωή μου, να χτυπά ο μπαμπάς τη μητέρα μου. Δεν ήταν βίαιος. Ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης, λογικό γιατί η μητέρα μου μίλησε με κάποιον που δεν έπρεπε γιατί ήταν ευτυχισμένη».

Τόνισε ακόμα: «Και οι δύο φταίνε γιατί και η μαμά έκανε κάποια λάθη. Έπρεπε να μιλήσουν με τον μπαμπά, να χωρίσουν καλύτερα, να βλέπαμε και τους δύο. Ο μπαμπάς δεν έπρεπε να σκοτώσει τη μητέρα του. Τι να πω; Δεν ξέρω».

Σήμερα, η Αναστασία ζει με τα αδέλφια της στο σπίτι της θείας από την πλευρά του πατέρα και προσπαθεί να ξεπεράσει τον πόνο: «Μου λείπει η μαμά. Το σκέφτομαι. Κλαίω κάθε μέρα αλλά θέλω να το ξεπεράσω λιγάκι. Βλέπω τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύω. Χάλια είμαι αλλά προσπαθώ να γίνω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα».