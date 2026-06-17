Η φρεγάτα «Ψαρά» υποστήριξε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα στο πλαίσιο της «Ασπίδας»

Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, ενημέρωσε τα εξής:

Η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε με επιτυχία υποστήριξη σε εμπορικά πλοία, «εξασφαλίζοντας ότι τα πληρώματα και το φορτίο τους θα φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους».

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Η επιχείρηση «Ασπίδες», προστίθεται στην ενημέρωση, συνεχίζει να διατηρεί «τη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ενδυνάμωση της ναυτιλιακής ασφάλειας σε έναν από τους πιο ζωτικής σημασίας και επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους» στον κόσμο.