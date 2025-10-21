Γρεβενά: Συναγερμός για εξαφάνιση 23χρονης

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με την οποία ζητά πληροφορίες για την εξαφάνιση της 23χρονης Σοφίας Σοφίας Γιαγκούνοβα που χάθηκε στα Γρεβενά.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Τρίτη (21/10) για την εξαφάνιση της 23χρονης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, διότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της.

Η Σοφία Γιαγκούνοβα έχει ύψος 1,80μ., είναι αδύνατη, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μπεζ φούτερ, άσπρο αμάνικο, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε άσπρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.