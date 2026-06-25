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Γρεβενά: Υπό έλεγχο η φωτιά στη θέση «Αβγό», στη Βάλια Κάλντα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Γρεβενά: Υπό έλεγχο η φωτιά στη θέση «Αβγό», στη Βάλια Κάλντα
parnesnews.gr
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Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τις 22:00, η φωτιά που ξέσπασε στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Στο σημείο παραμένουν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

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Υπενθυμίζεται ότι ελικόπτερο τύπου BELL, μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμμετείχε στην κατάσβεση κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.

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