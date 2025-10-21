Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Παρασκευή 17/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρεται ότι «στις 17/10/25, στις 19:00 η ώρα, εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων η Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, σκούρα ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Σοκλέϊντα Χ. θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: [email protected]».