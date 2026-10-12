Γκράβα: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου – Παραμένουν κλειστά τα σχολεία, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Νέα ανακοίνωση για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και την οσμή αερίου που παρατηρήθηκε, εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, γνωστοποιώντας ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή μετά και τον δευτερογενή έλεγχο.

Ωστόσο, καλεί ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

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Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.