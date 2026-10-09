Γκράβα: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών

Μπορεί να ήταν εκτός Ημερησίας Διάταξης, αλλά κυριάρχησε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 8/10, το ζήτημα της οσμής αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας και φυσικά το κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην αίθουσα είχαν κληθεί και μίλησαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται εκεί. Κλήθηκαν ακόμη και οι δύο εταιρείες, αλλά μόνο εκπρόσωπος της μίας παραβρέθηκε, τονίζοντας ότι η παροχή αερίου έχει κλείσει και πως την Παρασκευή 9/10 θα ξεκινήσει δεύτερος εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί και να κρατήσει 10 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, υπήρξαν εντάσεις και αρχικά προτάθηκε από τη δημοτική Αρχή να υπάρξει σχετικό Ψήφισμα. Μάλιστα κάποια στιγμή σηκώθηκε κι ένα πανό μέσα στην αίθουσα από γονείς και μαθητές που παραβρέθηκαν, αλλά κατόπιν εντολής της πρόεδρου του Δ.Σ. κατέβηκε σχεδόν αμέσως.

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Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε πολλές φορές τη σοβαρότητα του ζητήματος, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη, είπε πως «προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και πως θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση για οποιαδήποτε αναφορά», ενώ πρόσθεσε πως μέχρι σήμερα (Πέμπτη 8/10) δεν έχει λάβει ούτε ένα έγγραφο που να αναφέρει κινδύνους και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» της στάση της μιας εταιρείας που δεν παραβρέθηκε ενώ είχε κληθεί και απλώς έστειλε ένα χαρτί.

«Το σχολείο δεν λειτουργεί όταν υπάρχει κίνδυνος κι εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μια καθαρή απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο», είπε στο τέλος ο κ. Δούκας και πρότεινε αύριο Παρασκευή να παραμείνει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ώστε από αύριο και μέσα στο σαββατοκύριακο όλοι οι φορείς να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχουν ενημερώσει γραπτώς τον δήμο αν εκμηδενίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου, ώστε να παρθούν στη συνέχεια οι αποφάσεις. Η πρόταση του δημάρχου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα.

Με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex) από την Παρασκευή 09-10-2026 και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.