Γκράβα: Κλειστά τα σχολεία μέχρι νεωτέρας – Σκληρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση για τους ελέγχους

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δίκτυο φυσικού αερίου των εγκαταστάσεων.

Με δήλωσή του την Κυριακή (11/10), ο δήμαρχος Αθηναίων εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες ελέγχου του σχολικού συγκροτήματος.

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Παράλληλα, ζητά την άμεση παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), προκειμένου να υπάρξει επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Αναμένεται το πόρισμα για το δίκτυο φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, εδώ και τρεις ημέρες πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από εταιρεία, έπειτα από εντολή και υπό την άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων.

Όπως διευκρινίζει ο δήμαρχος, το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο», τονίζει.

Δούκας: «Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί συνεχίζουν να είναι απόντες»

Ο δήμαρχος Αθηναίων ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες που τους αναλογούν.

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«Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, καταγγέλλει ότι το υπουργείο Παιδείας περιορίζεται στην προαναγγελία συναντήσεων, χωρίς να έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο, την αναγκαία λύση.

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«Το Υπουργείο Παιδείας νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλλει συναντήσεις με φορείς», σημειώνει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ΚΤΥΠ και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν στις εγκαταστάσεις.

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Ζητά άμεσους ελέγχους από το ΤΕΕ

Ο Χάρης Δούκας αναφέρεται και στη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ζητήσει την εμπλοκή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δήλωσή του, το ΤΕΕ αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και στη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

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Ο δήμαρχος καλεί το υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα εντολή στο ΤΕΕ για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

«Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ», υπογραμμίζει.

Τηλεκπαίδευση μέχρι να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει ότι τα σχολεία της Γκράβας δεν θα επαναλειτουργήσουν πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου.

«Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση», αναφέρει.

Καταλήγοντας, τονίζει:

«Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι’ αυτό, και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στον φυσικό τους χώρο».

Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η έκδοση των σχετικών πορισμάτων αποτελούν πλέον το βασικό ζητούμενο για την επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

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