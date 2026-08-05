Καταγγελία στο DEBATER: «Ενώ η Αττική ήταν στο κόκκινο για φωτιά έριχναν πυροτεχνήματα» (βίντεο)

Σοβαρή καταγγελία έφτασε στο DEBATER για ρίψη πυροτεχνημάτων το βράδυ του Σαββάτου (1/8), την ώρα που η Αττική βρισκόταν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) και ίσχυαν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στον ευρύτερο χώρο του Άλσους Ελληνικού Στρατού, στο Γουδί.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«1/8 και λίγο μετά τις 21:00 (21:13) έγινε ρίψη πυροτεχνημάτων στον ευρύτερο χώρο του Άλσους Ελληνικού Στρατού (Γουδί). Έγινε στις 21:19 κλήση στο 199. Σας παραθέτω και το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην Πανόρμου. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο η ρίψη βεγγαλικών εντός του συγκεκριμένου χώρου, αλλά με κατηγορία 5 και ολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση, άλση κτλ. Ξεπερνάμε κάθε όριο…»

Το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του το DEBATER προέρχεται από κάμερα ασφαλείας και, σύμφωνα με τον πολίτη, καταγράφει τη στιγμή της ρίψης των πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταγγέλλων έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό και δηλώνει πως βρίσκεται στη διάθεσή τους, ακόμη και για την υποβολή μήνυσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί πριν λίγες ημέρες κάηκε και το θέατρο που δεν ήταν σε λειτουργία.