Εξάρθρωση τουρκικής μαφίας – “Γνωστοί” στις αρχές οι 6 μαφιόζοι

Από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο 29χρονος Γ. Μ., σε βάρος του οποίου εκκρεμούν από τις Τουρκικές αρχές εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Τόσο αυτός, όσο και ο πατέρας, που συνελήφθη το 2019 στην Τουρκία, αποτελούν μέλη της μαφίας του “Ulkucu“, με αρχηγό τον διαβόητο μαφιόζο Α.Τ. που αποφυλακίστηκε το 2020 αν και είχε καταδικαστεί για την δολοφονία 41 ατόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον 29χρονο στον Ωρωπό, διέμενε η σύζυγός του, ο αδελφός του και τέσσερα πρωτοπαλίκαρα της εγκληματικής του ομάδας.

Διεθνείς “διαδρομές” ναρκωτικών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος Γ.Μ., εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες από την Αλβανία και την Βουλγαρία και τα χρήματα που αποκόμιζαν, τα έστελνε με σάκους στην Ισπανία, μέσω εταιρία μεταφοράς χρημάτων. Κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα που εισήγαγαν από την Βουλγαρία, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία