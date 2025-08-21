Κακουργηματική δίωξη για ναρκωτικά και όπλα στους 6 Τούρκους μαφιόζους – Οι βίλες και τα ακριβά αυτοκίνητα

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη 20/8, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, σε βάρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος και όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.

Οι συλληφθέντες, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείριση, κυρίως μέσω του εμπορίου ναρκωτικών, είχαν καταφέρει να βγάλουν πολλά χρήματα, που τους επέτρεπαν να ζουν σε πολυτελείς βίλες και να οδηγούν πανάκριβα αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, βρέθηκε και ένα όπλο τύπου Glock, ναρκωτικά και οχήματα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Μάλιστα, προκειμένου να μην συλληφθούν, οι 6 Τούρκοι προσπάθησαν να πετάξουν τα ναρκωτικά στη λεκάνη του μπάνιου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους έπιασαν στα “πράσα”.

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα των αστυνομικών:

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές έχουν βάλει στο “μικροσκόπιο” τις χειρόγραφες σημειώσεις τους, στις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έγραψαν ποσά και ονόματα των πελατών του κυκλώματος.

Σημειώνεται πως και οι 6 ήταν στην Ελλάδα υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο και σε βάρος του εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.