“Παιδική Χαρά”: Ελεύθερος υπό όρους ο 43χρονος αρχιδιαιτητής – Αρνήθηκε τις κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρχιδιαιτητής που διώκεται για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος και συνελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ που φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (για την οποία διώκεται) ούτε με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του φέρεται να υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε άγνοια για τους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

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Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, που διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Χθες απολογήθηκε η 35χρονη (πρώην) σύντροφος του, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής (οι δύο τελευταίοι για το σκέλος της φερόμενης χειραγώγηση αγώνων).