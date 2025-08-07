Γλυφάδα: Αγνοείται 74χρονη κολυμβήτρια στην περιοχή Αστέρια
Έρευνες από το Λιμενικό
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς μία 74χρονη κολυμβήτρια αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Αστέρια, στη Γλυφάδα.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και ελικοπτέρου του Λ.Σ., για τον εντοπισμό της κολυμβήτριας.
Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ.
