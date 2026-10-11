Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού ο 52χρονος – Η ομάδα Μοσχούρη και το «Romeo»

Νέα στοιχεία για την ταυτότητα και το παρελθόν του 52χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα έρχονται στο φως. Το θύμα, με αρχικά Ν.Γ., είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είχε συνδεθεί τόσο με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης όσο και με τον οργανωμένο οπαδικό χώρο του Παναθηναϊκού.

Ο 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε μοτοσικλέτα, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

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Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον πέντε κάλυκες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η υπόθεση της ομάδας Μοσχούρη και η σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 52χρονος Ν.Γ. είχε συλληφθεί το 2015 ως φερόμενο μέλος της αποκαλούμενης «ομάδας Μοσχούρη», η οποία είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση εκβιασμών και παροχής παράνομης «προστασίας» σε νυχτερινά καταστήματα.

Η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του αστυνομικού ιστορικού του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να εργαζόταν κατά περιόδους στον τομέα της ασφάλειας και της εισόδου νυχτερινών καταστημάτων, ως προσωπικό πόρτας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύχναζε ιδιαίτερα στο νυχτερινό κέντρο «Romeo».

Η παρουσία του σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη εμπλοκής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στη δολοφονία.

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Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού – Το περιστατικό στη Θύρα 31 του ΟΑΚΑ

Ο Ν.Γ. φέρεται επίσης να είχε ενεργή παρουσία στον οργανωμένο οπαδικό χώρο του Παναθηναϊκού.

Το όνομά του είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2018, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, είχε εμπλακεί σε περιστατικό με πυροβολισμό και τραυματισμό οπαδού της ίδιας ομάδας.

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Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο ΟΑΚΑ, στον χώρο της Θύρας 31.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 52χρονος είχε πυροβολήσει και τραυματίσει τον συγκεκριμένο οπαδό, σε μια υπόθεση που είχε απασχολήσει την Αστυνομία.

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Το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, ο 52χρονος είχε απασχολήσει εκ νέου τις Αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο είχε σημειωθεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από σύνδεσμο οπαδών του Παναθηναϊκού.

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Ο Ν.Γ. φέρεται να είχε πυροβολήσει εναντίον άλλου οπαδού της ομάδας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία και να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Τα δύο περιστατικά του 2018 και του 2022 περιλαμβάνονται στο ιστορικό που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη σύνδεσή τους με τη δολοφονία στη Γλυφάδα.

Η σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία και οι περιοριστικοί όροι

Το 2024 ο 52χρονος είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τελευταίο χρονικό διάστημα βρισκόταν εκτός κράτησης, με την υποχρέωση τήρησης περιοριστικών όρων.

Οι ερευνητές εξετάζουν το συνολικό παρελθόν του, τις επαφές και τις δραστηριότητές του, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν αντιπαραθέσεις ή εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη δολοφονία.

Η εκτέλεση στη Γλυφάδα και οι έρευνες του ελληνικού FBI

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν περίοικος ειδοποίησε την Άμεση Δράση για πιθανό τροχαίο ατύχημα.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήταν της Τροχαίας, οι οποίοι εντόπισαν τον 52χρονο πεσμένο δίπλα στη μοτοσικλέτα του.

Το τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και οι τουλάχιστον πέντε κάλυκες που βρέθηκαν στην περιοχή οδήγησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης ως ανθρωποκτονίας.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία για τους δράστες και τα κίνητρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η δολοφονία συνδέεται με τον χώρο της νύχτας, με παλαιότερες προσωπικές αντιπαραθέσεις ή με την οπαδική δραστηριότητα του θύματος.