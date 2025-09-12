Γκύζη: Στη φυλακή ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη φυλακή οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 59χρονος που άνοιξε πυρ εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του Γκύζη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οι ισχυρισμοί του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα δεν έγιναν αποδεκτοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 18:00, όταν ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε έντονα στον θόρυβο του απορριμματοφόρου. Παρά τις εξηγήσεις των εργαζομένων, τους καταδίωξε μέχρι την οδό Παράσχου, όπου και πυροβόλησε εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Κυψέλη και τον συνέλαβαν. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν περίστροφο, πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και δύο μάσκες full face.