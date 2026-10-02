Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Φόβοι για διαρροή αερίου

Στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, στην Αθήνα προχώρησαν οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται εκεί, το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, μετά από φόβους για διαρροή αερίου.

Συγκεκριμένα, λόγω οσμής αερίου έγινε εκκένωση του χώρου και κατέφθασαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε μια πρώτη αυτοψία του χώρου δίχως να έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας έγινε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής στο 21ο Γυμνάσιο.

Όπως είπε ο ίδιος εκείνη την ώρα βρισκόταν μαζί με τον αντιδήμαρχο Υποδομών για αυτοψία στο Μαράσλειο σχολείο, όταν η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι στο συγκρότημα της Γκράβας υπήρχε οσμή αερίου.

Αμέσως σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας έφτασε στο σημείο τεχνικός, ο οποίος μέτρησε με όργανα το σημείο που του είπαν ότι ήταν έντονη η οσμή και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαρροή. Ωστόσο συνέχισε να υπάρχει οσμή.

Έτσι αποφασίστηκε περίπου στις 12 παρά να εκκενωθεί το σχολείο και να φύγουν οι μαθητές παρόλο που δεν υπήρχε σχετικό αίτημα από τον διευθυντή.

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Προσέθεσε ότι στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχει διαρροή, καθώς δεν έχει τα κατάλληλα όργανα.

«Οι πυροσβέστες και λίγο που μιλήσαμε μου λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε απλά από την οσμή», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

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Ακόμα τόνισε πως έχει ειδοποιηθεί και η ΔΕΣΦΑ για να κάνει πιο εμπεριστατωμένες ελέγχους με μηχανήματα. Ωστόσο όπως είπε ο ίδιος είναι μπροστά στο σχολείο και δεν μυρίζει αέριο αυτή τη στιγμή.

Ανέφερε και ένα πρόβλημα που υπάρχει στη Γκράβα. «Είναι πάρα πολλά σχολεία, τα οποία δεν έχουν αυτονομία όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Είναι όλα τα σχολεία με έναν καυστήρα και με ένα ρολόι της ΔΕΗ και έχουμε ζητήσει από την ΚΤΥΠ να υπάρξει αυτή η ενεργειακή αυτονόμηση κάθε σχολείου», κατέληξε.

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Άμεσα κλήθηκε ειδικός τεχνικός ο οποίος έκανε τις μετρήσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή, αν και η περίεργη οσμή συνέχιζε να υπάρχει.

Στο συγκρότημα 24 σχολείων στη Γκράβα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες και η εταιρεία φυσικού αερίου για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα.