Γκάζι: «Σας αγαπώ» – Τα λόγια της 16χρονης λίγο πριν καταρρεύσει (Βίντεο)

Τις τελευταίες στιγμές του 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι λίγο πριν καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία του πνοή περιγράφουν φίλοι του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR φίλη του 16χρονου κοριτσιού υποστήριξαν ότι λίγο πριν καταρρεύσει τους είπε πως «τους αγαπάει».

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σαγαπώ’ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ» ανέφερε.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την Άννα-Ζωή. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε» ανέφεραν φίλοι της.

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

Σε πνευμονική εμβολή οφείλεται, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της16χρονης απέδειξε ως αιτία θανάτου την πνευμονική εμβολή, η οποία μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ η κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Ωστόσο, περισσότερο φως θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το εάν η άτυχη κοπέλα αντιμετώπιζε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η 16χρονη λίγη ώρα πριν από την τραγωδία, την ώρα που ψωνίζει από ψιλικατζίδικο, ενώ απεικονίζεται και η είσοδός της στο κλαμπ:

Σε άλλο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, φαίνεται η φίλη της 16χρονης αφότου την παρέλαβε το ασθενοφόρο να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

Την ίδια ώρα αστυνομικοί του τμήματος Ανηλίκων, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της ανήλικης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν κατασχέσει αλκοολούχα ποτά από το κλαμπ, που αναλύονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένα.

Επίσης, κομβικά είναι όσα κατάθεσαν οι φίλοι της ανήλικης, που διασκέδαζαν μαζί της το μοιραίο βράδυ.

Οι τρεις φίλοι του αδικοχαμένου κοριτσιού φέρεται να είπαν αστυνομικούς ότι πριν πάνε στο επίμαχο κλαμπ στο Γκάζι, βρίσκονταν σε ένα άλλο μπαρ όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στην παρέα βρισκόταν κι ένας ενήλικας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στο νυχτερινό μαγαζί, έξω από το οποίο η 16χρονη πέθανε, είχε πιει μια βότκα. Όπως έχει γίνει γνωστό, κάποια στιγμή η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω και κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στον “Ευαγγελισμό”, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει το άτυχο κορίτσι και το μεταφέρει στο νοσοκομείο:

Γκάζι: Αλληλοδιαψεύδονται ΕΛΑΣ και υπ. Υγείας για τον θάνατο της 16χρονης

Κι ενώ η οικογένεια της 16χρονης θρηνεί και αναζητά απαντήσεις, ΕΛΑΣ και υπουργείο Υγείας αλληλοδιαψεύδονται για το πότε και πώς ενημερώθηκαν οι διωκτικές αρχές για το συμβάν.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως η Αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της 16χρονης το μεσημέρι της Κυριακής, όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, με την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών που ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και άρχισε άμεσα η προανάκριση.