Γκάζι: Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων για τον θάνατο της 16χρονης – Η τελευταία έξοδος και τα λόγια πριν καταρρεύσει

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 16χρονης που κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γκάζι.

Οι Αρχές εστιάζουν στις τοξικολογικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και στις καταθέσεις των φίλων της ανήλικης, που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ τόσο στο κλαμπ όσο και νωρίτερα στο πάρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών αρχών, η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι το πνευμονικό οίδημα, γεγονός που απομακρύνει προς το παρόν το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Ήδη για την υπόθεση θρίλερ έχουν καταθέσει οι γονείς και οι φίλοι της 16χρονης που ήταν μαζί της τη στιγμή του τραγικού περιστατιικού.

Μάλιστα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξει νέος κύκλος καταθέσεων.

“Ο πατέρας της 16χρονης και η παρέα της έδωσαν μία πολύ μικρή κατάθεση με πολύ λίγα στοιχεία, ουσιαστικά για να ξεκαθαριστεί τι συνέβη. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με την κλήση μαρτύρων, ενώ αναμένεται να κληθούν ξανά μάρτυρες που έχουν ήδη καταθέσει. Την ίδια ώρα, περιμένουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης των δειγμάτων που έχουν ληφθεί” είπε η κυρία Δημογλίδου.

Από τις έως τώρα καταθέσεις, προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το μαγαζί, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της στην είσοδο πολυκατοικίας, πολύ κοντά στο κλαμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, πριν από το μοιραίο κλαμπ, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί, ενώ νωρίτερα είχαν πάει σε πάρτι γενεθλίων στην Καλλιθέα.

“Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε” είπε φίλη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα πιο πριν, η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην Καλλιθέα για πάρτι γενεθλίων. Έπειτα, πήγαν σε μια κάβα και στη μετέπειτα στο κλαμπ στο Γκάζι. Σημειώνεται ότι στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φίλες της 16χρονης, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά, ενώ η ανήλικη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

Επίσης, πως κατέθεσε φίλη της, η άτυχη κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σαγαπώ‘ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ”, ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Τι λένε Γαλεντέρης και Λέων για τον θάνατο της 16χρονης

“Το πνευμονικό οίδημα μπορεί υπό συνθήκες να συνδεθεί με το αλκοόλ” ανέφερε στo Mega ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Action24, το πρωί της Παρασκευής, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, την ώρα που οι Αρχές αλλά και η οικογένεια της άτυχης κοπέλας αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αλλά και ιστολογικών αναλύσεων.

“Με την πρώτη μακροσκοπική εξέταση της νεκροψίας-νεκροτομής που γίνεται ουσιαστικά δεν προκύπτει να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Το γενικό εύρημα που υπάρχει στον πνεύμονα δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή την υπόθεση” είπε ο κ. Λέων και πρόσθεσε:

“Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Δεν πρέπει απλά να ψάξουμε ποιες ουσίες υπήρχαν στο αίμα του άτυχου κοριτσιού αλλά και σε τι ποσότητες. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο το αν έχουμε μια υπερβολική κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης με προσμίξεις που συνήθως έχουν τα νοθευμένα ποτά.

Επίσης, πώς αντέδρασε ο οργανισμός θα το δούμε από τις ιστολογικές εξετάσεις. Τα κύτταρα θα δώσουν τις απαντήσεις καθώς μπορούμε να δούμε εάν υπήρξε αναφυλακτική αντίδραση σε ουσία, αν υπάρχει παθολογικό υπόβαθρο που να πυροδοτήθηκε από ουσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά”.

Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσο η ποσότητα του αλκοόλ, ειδικά όταν λαμβάνεται από ανήλικους, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ο κ. Λέων ξεκαθάρισε “όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ακόμη και με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης αλλά και κανονικού ποτού, πράγματι αν η κατανάλωση είναι υπερβολική, είναι δυνατό, ειδικά ένα παιδί αυτής της ηλικίας είναι εξαιρετικά πιθανό να χάσει τη ζωή του“.