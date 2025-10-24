Γκάζι: Η ΕΛΑΣ ζήτησε από το Δήμο Αθηναίων να μπει λουκέτο στο κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ στη 16χρονη

Ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες του θανάτου της 16χρονης κοπέλας που κατέρρευεσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι το βράδυ της Κυριακής (19.10), με τις έρευνες της ΕΛΑΣ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα ο θάνατος του άτυχου κοριτσιού οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο τις τελικές απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται να βγουν μέσα στον επόμενο μήνα.

Η ΕΛΑΣ αναζητά πόσοι από το Γκάζι πήγαν στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ

Σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή «Live News» το μοιραίο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχθηκε κι άλλες κλήσεις για περιστατικά μέθης στο κλαμπ που διασκέδαζε το ανήλικο κορίτσι με την ΕΛΑΣ να κάνει αίτημα στο ΕΚΑΒ να δοθούν τα στοιχεία με τις διακομιδές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει άμεση ενημέρωση, τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης, όσο και για το πού διακομίστηκαν. Ήδη για την υπόθεση θρίλερ έχουν καταθέσει οι γονείς και οι φίλοι της 16χρονης που ήταν μαζί της τη στιγμή του τραγικού περιστατιικού.

Μάλιστα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξει νέος κύκλος καταθέσεων.

Από τις έως τώρα καταθέσεις, προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το μαγαζί, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της στην είσοδο πολυκατοικίας, πολύ κοντά στο κλαμπ.

Αίτημα της ΕΛΑΣ στο Δήμο Αθηναίων να σφραγιστεί το κλαμπ

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει απευθύνει αίτημα στον Δήμο Αθηναίων για να σφραγιστεί το συγκεκριμένο μπαρ, ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων από το Χημείο του κράτους για τα ποτά που κατασχέθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί αν ήταν «μπόμπες».

Είχε προηγηθεί κι άλλο πάρτι στην Καλλιθέα

Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, πριν από το μοιραίο κλαμπ, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί, ενώ νωρίτερα είχαν πάει σε πάρτι γενεθλίων στην Καλλιθέα.

“Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε” είπε φίλη της.

Ακόμα πιο πριν, η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην Καλλιθέα για πάρτι γενεθλίων. Έπειτα, πήγαν σε μια κάβα και στη μετέπειτα στο κλαμπ στο Γκάζι. Σημειώνεται ότι στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φίλες της 16χρονης, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά, ενώ η ανήλικη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

Επίσης, πως κατέθεσε φίλη της, η άτυχη κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

«Σας αγαπώ» τα τελευταία λόγια της

Τις τελευταίες στιγμές του 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι λίγο πριν καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία του πνοή περιγράφουν φίλοι του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR φίλη του 16χρονου κοριτσιού υποστήριξαν ότι λίγο πριν καταρρεύσει τους είπε πως «τους αγαπάει».

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σαγαπώ’ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ» ανέφερε.