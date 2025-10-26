Γκάζι: Εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί αν το μπαρ πωλούσε νοθευμένα ποτά

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εκτενώς στην εκπομπή «10 με τόνο» του ERTNEWS, το πρωί της Κυριακής (26/10), για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη νυχτερινή επιχείρηση στο Γκάζι και οδήγησαν στη σφράγισή της, μετά τον τραγικό θάνατο της 16χρονης.

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι η άμεση σφράγιση του καταστήματος κρίθηκε αναγκαία, καθώς κατά τη διάρκεια του μοιραίου βραδιού εντοπίστηκαν δύο σοβαρές παραβάσεις. Η πρώτη αφορά την είσοδο ανήλικης σε νυχτερινό κέντρο χωρίς να υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Η δεύτερη παράβαση σχετίζεται με την πώληση αλκοόλ στην ανήλικη, πράξη που επίσης συνιστά σοβαρό διοικητικό και ποινικό αδίκημα.

«Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ.

Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι κανονικά απαιτείται χρόνος, ωστόσο, στην περίπτωση της 16χρονης υπάρχει η πιθανότητα να βγουν πιο γρήγορα προκειμένου να αποδειχθεί, αν ο θάνατός της οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Μάλιστα, μέσα σ΄ αυτή την εβδομάδα αναμένονται και τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους.

«Από τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας η παρέα της ανήλικης κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση και έδωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν και άλλοι άνθρωποι που διασκέδαζαν στο συγκεκριμένο κλαμπ ένιωσαν αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

«Έχει γίνει και η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το νοσοκομείο, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

350 ανήλικοι στα νοσοκομεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης, η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι μόνο το τελευταίο 3μηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα για περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν καταλήξει σε νοσοκομείο το 2025.