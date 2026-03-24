Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γνωστός γκαλερίστας

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, με τη σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκε η υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, ορίστηκε εγγυοδοσία ύψους 50.000 ευρώ, ενώ του απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά, πώληση ή κατοχή αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, του επιτρέπεται η ενασχόληση με έργα ζωγραφικής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

Την ίδια στιγμή, η υπάλληλός του, η οποία κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Ο γνωστός γκαλερίστας αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέφερε ότι το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που βρέθηκε στην κατοχή του, του το έδωσε αλλοδαπός συνεργάτης του.

«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί», ανέφερε στην απολογία του.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη», σημείωσε.