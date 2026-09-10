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ΕΛΛΑΔΑ

“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια – Βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις

Ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα

“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια – Βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις
DEBATER NEWSROOM

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αναφορικά με την οδήγηση οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), πραγματοποιήθηκε, από πρώτες πρωινές ώρες της 09-09-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 10-09-2026, ειδική εξόρμηση στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.

Στην εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

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Συνολικά διενεργήθηκαν -689- έλεγχοι οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. και βεβαιώθηκαν -495- παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία προστατευτική φύλαξη ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

  • -260- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • -175- για ανασφάλιστα οχήματα,
  • -28- για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας,
  • -16- για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη,
  • -13- για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου,
  •  -2- για παραβίαση απαγορευτικής πινακίδας εισόδου οχημάτων και
  •  -1- για οδήγηση από ανήλικο κάτω των -17- ετών.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν –22– οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν με γερανό.

Οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

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