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ΓΕΥΣΗ

Η πιο νόστιμη σως σαλάτας που πάει με όλα τα είδη – Η απόλυτη συνταγή

Αξίζει να την δοκιμάσετε

Η πιο νόστιμη σως σαλάτας που πάει με όλα τα είδη – Η απόλυτη συνταγή
DEBATER NEWSROOM

Αν ψάχνετε μια σως σαλάτας που θα απογειώσει ακόμη και την πιο απλή πράσινη σαλάτα, υπάρχει μια εύκολη και γευστική επιλογή που αξίζει να δοκιμάσετε. Με λίγα μόνο υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι μια λαχταριστή σως που θα δώσει περισσότερη γεύση και ένταση σε κάθε σαλάτα.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την συνταγή για πανεύκολη και πεντανόστιμη σως σαλάτας:

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ΥΛΙΚΑ

2κ.σ. ταχίνι

2κ.σ. ελαιόλαδο

2κ.σ. κρέμα βαλσάμικο με σύκο

1κ.σ. μουστάρδα

1κ.γ. μέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η διαδικασία της παρασκευής της σαλάτας μας εννοείται πως είναι πάρα πολύ απλή.

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Αρκεί σε ένα μπολ να προσθέσουμε να προσθέσουμε όλα τα υλικά μας και να ανακατέψουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως το μείγμα μας.

Ανάλογα με τα γούστα μας μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ποσότητα από το αγαπημένο μας υλικό.

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Η σως μας είναι έτοιμη. Καλή απόλαυση!

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