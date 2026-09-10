Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις – Τρέχουν οι έρευνες του Ελληνικού FBI

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες του Ελληνικού FBI να είναι σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, με το Αυτόφωρο να λήγει τα μεσάνυχτα.

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Αν προλάβουν τις διαδικασίες, μπορεί το απόγευμα να γίνουν συλλήψεις και οι συλληφθέντες να μεταφερθούν στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.

Τι είπε η γυναίκα γιατρός

Στην κατάθεσή της στις αρχές, η γυναίκα γιατρός που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιατρείο το μεσημέρι του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπερδιέγερση.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και ενδεχομένως υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Από την πρώτη στιγμή ο αιφνίδιος θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη μπήκε στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ από χθες στην έρευνα συνδράμουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που ενδεχομένως συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Καταθέσεις αναμένεται να ληφθούν και από άλλα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπίς.

Το στοιχείο που αναμένεται να ρίξει καθοριστικό φως στις συνθήκες και την αιτία του θανάτου είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του ιατρείου

Χθες το βράδυ οι δύο γιατροί προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προκειμένου να καταθέσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική, καθώς, όπως είπε, τη διαχειρίζεται η σύζυγός του.

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Όπως φέρεται να ανέφερε, εκείνη είχε αναλάβει να φροντίζει τους ασθενείς, να πραγματοποιεί θεραπείες και να παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις αρχές, καθώς, ακόμη και στην περίπτωση που ευσταθούν, ο γιατρός, ως φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει ποινική και αστική ευθύνη, καθώς η συγκεκριμένη κλινική είναι στο όνομά του.

Στη συνέχεια κατέθεσε και η σύζυγός του. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι εάν η θεραπεία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιήθηκε με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Η πλασμααφαίρεση ως θεραπεία αναζωογόνησης είναι μια πράξη η οποία, γίνεται κυρίως από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε μια απλή ιδιωτική κλινική.

Παράλληλα, ερευνάται εάν είχε ληφθεί πλήρες ιστορικό του ασθενούς, εάν είχαν καταγραφεί όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να συνδέονται με επιβαρυντικές καταστάσεις και εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.