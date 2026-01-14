Για Παρασκευή ή Δευτέρα πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες των μπλόκων

Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν το ενδεχόμενοο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντηθεί με αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, μετά το «πράσινο φως» που έδωσαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/01/2026) στον Παλαμά Καρδίτσας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ως πιθανή ημερομηνία του νέου ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου προκρίνεται η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ή η Δευτέρα (19/01) .

Η απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, εκλαμβάνεται από κυβερνητικές πηγές ως σημάδι αποκλιμάκωσης και ουσιαστικής αλλαγής στάσης από τους πιο «σκληρούς» των μπλόκων. Η συνεδρίαση στον Παλαμά Καρδίτσας φαίνεται ότι «σηματοδότησε» το τέλος του δεύτερου κύκλου αγροτικών κινητοποιήσεων, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στον διάλογο.

Η συνάντηση που είχε χθες, Τρίτη (13/01), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με εκπροσώπους άλλων αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Η παρουσία τους, υπό συνθήκες ανοιχτού οδικού δικτύου και με περιορισμένη σύνθεση, λειτούργησε –κατά πληροφορίες– ως «πιλότος» και για τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αγρότες έχουν ήδη συμφωνήσει, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με στελέχη του Μαξίμου, να στείλουν στην Αθήνα ομάδα 25 ατόμων, με την προσθήκη πέντε παρατηρητών, κάτι που εναρμονίζεται με τις καθιερωμένες θέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το πλαίσιο του διαλόγου.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν αδιάκοπα από το βράδυ της Τρίτης, με συχνές επαφές ανάμεσα σε αγροτοσυνδικαλιστές και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος μετέφερε ξεκάθαρα τη θέση της κυβέρνησης: η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – ανοιχτοί δρόμοι, περιορισμένος και θεσμικός αριθμός εκπροσώπων, και χωρίς συμμετοχή ατόμων με παραβατική συμπεριφορά.