Συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με αντιπροσωπεία των αγροτών – “Είμαστε εδώ να βρούμε λύσεις”

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι οι εκπρόσωποι δεκατεσσάρων μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την είσοδό του στο κτίριο, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Αδριανός είπε «είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις», ενώ στη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Γκέλας και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ θα δοθούν και περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφεραν κατά την άφιξή τους οι εκπρόσωποι, περί τα 80 χιλιάδες είναι τα προβληματικά ΑΦΜ με το ΑΤΑΚ στην Μακεδονία και σε αυτό θα δοθεί σήμερα έμφαση.

Χατζηδάκης: Δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα του διαλόγου, αλλά με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας

«Η κυβέρνηση έχει τώρα δύο προτεραιότητες σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα: αφενός να προχωρήσουμε σε δίκαιες λύσεις για τα προβλήματα, με σοβαρότητα, χωρίς να αγνοούμε τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και αφετέρου, να εφαρμοστεί ο νόμος. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα με Σύνταγμα και νόμους, που προβλέπουν συγκεκριμένες διοικητικές κυρώσεις για όσους εμποδίζουν τις συγκοινωνίες». Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στο διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

«Είναι σαφές σε όλους πλέον ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε, ενώ ήταν ανοιχτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πληρωμών, να κουνά από την πρώτη στιγμή το δάχτυλο. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε στις πληρωμές οι οποίες ήταν 13% περισσότερες σε σχέση με το 2024 και καλύψαμε εν όλω ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών. Τους καλέσαμε σε διάλογο, ο πρωθυπουργός δέχθηκε να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις και ορισμένοι εξακολουθούν να αρνούνται και να θέτουν όρους εκτός λογικής», προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να συναντηθεί με συνδικαλιστές που ελέγχονται για διάφορες παρατυπίες σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ούτε με ανθρώπους που σπάνε περιπολικά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συζήτηση γίνεται πλέον με όρους “ψευτοτσαμπουκά”. Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Αν θέλουν να έλθουν στο διάλογο εκείνοι που αρνούνταν χθες ας έλθουν, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών. Η κυβέρνηση πάντως δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί», κατέληξε.