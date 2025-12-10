Γεωργιάδης για την ακύρωση Pet-Scan στο ΠΑΓΝΗ: “Οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά δεν μπορείς να καταστρέφεις τον διπλανό σου”

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η ακύρωση για εξετάσεις PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Όσο δίκιο και να έχουν οι αγρότες, δεν μπορείς να καταστρέφεις τον διπλανό σου», σχολίασε σε έντονο ύφος ο υπουργός Υγείας μιλώντας για την ακύρωση των ραντεβού 20 ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, το σκιαγραφικό υλικό που απαιτείται, το οποίο έρχεται αεροπορικώς από την Αθήνα και χρειάζεται ειδική μεταχείριση, δεν μπόρεσε να φτάσει επειδή το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών.

«Ό,τι αίτημα και να έχει κάποιος, δεν μπορεί να καταστρέφει τον διπλανό του», τόνισε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως άλλο το δίκιο των αγροτών και άλλο να εμποδίζεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.