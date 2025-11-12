Γαύδος: Πώς έγινε το ναυάγιο με τους 3 νεκρούς – Βίντεο με τους μετανάστες να φωνάζουν “βοήθεια”

Μία ανείπωτη τραγωδία συνέβη στα ανοιχτά της Γαύδου καθώς καραβιές μεταναστευτικών ροών φτάνουν από τα νότια του νησιού τις τελευταίες μέρες, πολλές φορές πληρώνοντας την απόφαση αυτή με την ζωή τους.

Έτσι, έγινε και σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών από ναυάγιο με 3 νεκρούς το απόγευμα της Τρίτης (11/11). Ειδικότερα, από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, δυο άνδρες και μια γυναίκα ενώ από τους διασωθέντες, ένας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων. 55 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς Χανίων.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, από τους 55 μετανάστες, οι 18 είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές, οι 14 Σουδάν, επτά Αιγύπτιοι, επτά Σομαλοί, πέντε από την Υεμένη και τέσσερεις από την Συρία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τρία ανήλικα και δυο μητέρες. Οι διασωθέντες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οδηγήθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν οδικώς στα Χανιά.

Αγωνία για μητέρες και παιδιά που αγνοούντα

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν ενώ η βάρκα τους ναυαγούσε στα ανοιχτά της Κρήτης δείχνει βίντεο που ανάρτησε το ΚΡΗΤΗ TV και δείχνει τους μετανάστες πάνω στη βάρκα να φωνάζουν για «βοήθεια», ενώ η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της διάσωσης από τις δυνάμεις του λιμενικού.

Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης (11/11) είχε προηγηθεί διάσωση 28 ακόμη μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή:

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει:

«Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι οκτώ (28) αλλοδαπών, τις πρωινές ώρες χθες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 33χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.