Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 47 μετανάστες

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 47 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.