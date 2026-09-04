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ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 47 μετανάστες

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων

Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 47 μετανάστες
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 47 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

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