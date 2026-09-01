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ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 33 μεταναστών νότια της Γαύδου

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι

Διάσωση 33 μεταναστών νότια της Γαύδου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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 Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 33 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex.

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   Οι 33 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

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