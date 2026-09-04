Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι εξέτασαν την ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας- Αιγύπτου και συζήτησαν τρόπους περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

During a phone call, as part of their ongoing contacts, FM George Gerapetritis & #Egypt FM Badr Abdelatty reviewed the 🇬🇷🇪🇬 robust strategic partnership and discussed ways to further expand cooperation in areas of mutual interest. pic.twitter.com/qARls468QI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 4, 2026

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης το πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου και Αιγύπτου.