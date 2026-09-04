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Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου

Τι συζητήθηκε

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου
DEBATER NEWSROOM

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών τους, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι εξέτασαν την ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας- Αιγύπτου και συζήτησαν τρόπους περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

   Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης το πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου και Αιγύπτου.

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