Γαύδος: Διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών – Συνολικά 91 άτομα στο νησί

Νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε νότια της Γαύδου, ανεβάζοντας στους 91 τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στο μικρό νησί.

Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντόπισε περίπου 3 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου μια υπερφορτωμένη λέμβο το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025. Στο σκάφος επέβαιναν 31 άτομα, τα οποία περισυλλέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, διευκολύνοντας την επιχείρηση. Στον Καραβέ βρίσκονταν ήδη 60 άτομα που είχαν διασωθεί νωρίτερα από πλωτό του Λιμενικού. Συνολικά, 91 πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στη Γαύδο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και υποστήριξης.

Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο μεταφοράς τους στην Κρήτη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα αύριο όλοι οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στα Χανιά, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς.