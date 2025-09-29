Γαύδος: 69 αλλοδαποί εντοπίστηκαν νοτιανατολικά του νησιού

Υπό τον συντονισμό του Ελληνικό Στρατιωτικό Κέντρο Εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν 69 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε δύο λέμβους από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Μάλτας και σε φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε πλοίο της δύναμης Frontex και στη συνέχεια μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο.

