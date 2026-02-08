Γαλάτσι: Σεσημασμένος ο ένας τραυματίας στο οπαδικό επεισόδιο του Σαββάτου – Το βαρύ ποινικό παρελθόν

Ανησυχία προκαλεί το οπαδικό περιστατικό που συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Γαλατσίου.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ένας εκ των δύο θυμάτων είναι γνωστές στις αρχές για περιστατικά βανδαλισμού και αθλητικής βίας. σύμφωνα με πληροφορίες, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς μία κροτίδα έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Επίσης είχε απασχολήσει για αναγραφή συνθημάτων και φθορές σε μηχανήματα ΑΤΜ. Με την υπόθεση ασχολείται η διεύθυνση αθλητικής βίας και προς το παρόν οι δύο τραυματίες λένε στις αρχές ότι πήγαν στο Γαλάτσι σε κάποιους φίλους.

Να θυμίσουμε ότι χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σημειώθηκαν δύο επιθέσεις, η μία με μαχαίρι, στην περιοχή του Γαλατσίου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου που μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κουρτίου στο Γαλάτσι όταν ο ένας 32χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος.

Σε κοντινή απόσταση και συγκεκριμένα στην οδό Στεφανόπουλου βρέθηκε μάλιστα το μαχαίρι με το οποίο του επιτέθηκαν. Κατά τις ίδιες πηγές, στην οδό Παρθενόπης επίσης στο Γαλάτσι, πέντε άτομα ρώτησαν έναν 25χρόνο τι ομάδα είναι και στην συνέχεια του επιτέθηκαν τραυματίζοντας τον ελαφρά.