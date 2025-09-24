iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλλε σε δημοτικό σχολείο και φωτογράφισε ημίγυμνο έναν 9χρονο μαθητή

Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλλε σε δημοτικό σχολείο και φωτογράφισε ημίγυμνο έναν 9χρονο μαθητή
DEBATER NEWSROOM

Ένα απερίγραπτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Γαλάτσι.

Ειδικότερα, ένας 14χρονος εξωσχολικός μπήκε στο 1ο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου και φωτογράφισε έναν εννιάχρονο μαθητή με κινητό τηλέφωνο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της όπου συνέλαβαν τον 14χρονο.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενο για πορνογραφία ανηλίκων.

