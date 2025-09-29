ΓΑΔΑ: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος – Απέτυχαν οι προσπάθειες ανάνηψης από αστυνομικούς και ΕΚΑΒ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/09) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, όπου αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 17:30 από τον αξιωματικό υπηρεσίας και τον σκοπό κρατητηρίων, έχοντας χρησιμοποιήσει αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε κατασκευάσει από τη ζακέτα του.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στις 17:50, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών, ο κρατούμενος δεν επανήλθε και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για υπόθεση κλοπής. Σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για σωφρονιστικό κατάστημα.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διενεργήσει την προβλεπόμενη εξέταση. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει πειθαρχική διερεύνηση, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.