Εύβοια: Εντοπίστηκαν ρουκέτες του στρατού – Θα μεταφερθούν στο Μενίδι για ελεγχόμενη έκρηξη

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τέθηκε το χωριό Πήλι της Εύβοιας το βράδυ της Τετάρτης (29.04), έπειτα από τον εντοπισμό τριών πολεμικών ρουκετών σε ερημική τοποθεσία.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, με ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΝΞ) του Στρατού Ξηράς, το οποίο ανέλαβε το λεπτό έργο της διαχείρισης και απομάκρυνσης του πολεμικού υλικού.

Το χρονικό της επιχείρησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου evima.gr, η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ το κλιμάκιο του Στρατού πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο για την πιθανότητα ύπαρξης επιπλέον εκρηκτικών μηχανισμών στο έδαφος.

Οι ρουκέτες πρόκειται να μεταφερθούν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μενίδι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ελεγχόμενης έκρηξης από τους πυροτεχνουργούς, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.

Η περιοχή παραμένει υπό στενή επιτήρηση από τις αστυνομικές αρχές μέχρι την οριστική λήξη του συναγερμού.