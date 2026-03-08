Φυλακές Κορυδαλλού: Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο 45χρονος Νορβηγός που σκότωσε 32χρονο αστυνομικό

Να κόψει το νήμα της ζωής του προσπάθησε στις φυλακές Κορυδαλλού ο 45χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για την δολοφονία 32χρονου αστυνομικού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του άνδρα της ΕΛΑΣ βρέθηκε στο μπάνιο του ψυχιατρείου, έχοντας κόψει τις φλέβες του, σημαίνοντας συναγερμό στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση με αποτέλεσμα ο 45χρονος να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται.

Να θυμίσουμε ότι στις 28 Δεκεμβρίου του 2023 σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, ο 32χρονος αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καβγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 45χρονο Νορβηγό.

Στη δίκη που ακολούθησε ο δράστης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή ισοβίων συν 19 έτη κάθειρξης.