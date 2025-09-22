Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή Γλύφα – Οι φλόγες «έγλειψαν» την εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης (Εικόνες)
Σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών και των κατοίκων
Συναγερμό προκάλεσε στις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.09) στον περιφερειακό δρόμο της Γλύφας στη Φθιώτιδα.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15.30 με τις φλόγες να «γλύφουν» το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, το οποίο σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών και των κατοίκων.
Συνολικά επιχείρησαν 7 οχήματα με μία ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και συνολικά 25 στελέχη, ενώ από το αεροδρόμιο της Λαμίας σηκώθηκαν τα PZL που βοήθησαν σημαντικά με τις ρίψεις ακριβείας.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
