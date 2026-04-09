Λαμία: Χειροπέδες σε τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας κατάφερε η Αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/2026), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν υπό διακριτική παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων και τη μεθοδική έρευνα των αρχών, κατέστη δυνατή η πλήρης εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικό χώρο και οχήματα των συλληφθέντων, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός πειστηρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 927,4 γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαΐνης, ναρκωτικά και αναβολικά δισκία, καθώς και εξοπλισμός που σχετίζεται με τη διακίνηση, όπως ζυγαριές ακριβείας και τρίφτες κάνναβης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό και επικίνδυνα αντικείμενα, όπως πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια, σιδηρογροθιές, ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και ναυτική φωτοβολίδα. Κατασχέθηκαν επίσης χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, smartwatch, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που εκτιμάται ότι σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας κατασχέθηκαν ακόμη δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (9/4/2026) ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση.

Ενώπιον της ανακρίτριας, οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου.