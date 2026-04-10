Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 139,8ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Στο όχημα επέβαιναν μητέρα και γιος. Η μητέρα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης να επιχειρούν για την εκκαθάριση του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών.